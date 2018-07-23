مليار و300 مليون يورو حجم التعاون الإنمائي بين أوروبا ومصر

كشف سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إيفان سوركوش، أن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي تتخطى قيمته الحالية مليارًا و300 مليون يورو.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة هذا الرقم، تأتي في إطار العمل على خلق حاضر ومستقبل أفضل للمصريين.

وأشار سوركوش إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر مستثمر أيضًا، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية، التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى الـ66 لاحتفال مصر بثورة 23 من شهر/يوليو.

وتحتفي مصر بيوم 23 من شهر تموز/يوليو لكل عام، بثورة قام بها مجموعة من العسكريين في 23 يوليو 1952، ضد الحكم الملكي تحت شعار “الحركة المباركة”، قبل أن يُطلق عليها بعد ذلك ثورة 23 يوليو؛ عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في كانون الثاني/يناير من عام 1953.