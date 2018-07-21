بسبب عجزه الجنسي.. مصرية تقتل زوجها بمساعدة شقيقاتها

أقدمت مصرية، على قتل زوجها بمساعدة شقيقاتها طعنًا باستخدام آلة حادة في منزلهما بحي المرج شرق العاصمة القاهرة.

وتشير التفاصيل إلى أن الزوجة رفعت دعوى خلع ضد زوجها قبل عدة أشهر اشتكت فيها من عجزه الجنسي، ورغبته الدائمة في الميول نحو طرق شاذة في العلاقة الجنسية معها.

وتسبب تأخر البت في الدعوى التي تقدمت بها في نشوب العديد من الخلافات مع زوجها لينتهي الأمر بقتله في منزل عائلة زوجته بمنطقة المرج.

واعترفت الزوجة خلال التحقيقات بارتكابها الواقعة بعد محاولة الزوج التهجّم عليها في منزل عائلتها، مبينةً أنها تعرّضت لظلم كبير معه ولم تحصل على حقوقها الشرعية؛ ما دفعها إلى قتله بسبب إصراره على عودتها لمنزلهما بالقوة وممارسة علاقات شاذة معها.

ووجهت النيابة العامة إلى الزوجة وشقيقاتها تهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام آلة حادة، إذ قامت شقيقات الزوجة بضربه على رأسه لإسقاطه أرضًا، قبل أن تقوم الزوجة بطعنه بآلة حادة.