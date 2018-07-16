مصر تغلق معبر “رفح” البري حتى إشعار آخر

أعلن المكتب الإعلامي التابع لمعبر “رفح” البري، في قطاع غزة، الإثنين، أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق المعبر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وقال المكتب في بيان إن المعبر سيغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، و”على كافة المواطنين انتظار كل جديد”.

ولم يشر البيان إلى موعد إعادة فتح المعبر مرة أخرى.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت إسرائيل إغلاق معبر “كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد في القطاع، وتقليص مساحة الصيد في البحر من 9 أميال إلى 6 أميال.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي أعلنت القاهرة فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان، قبل أن تعلن تمديد العمل بالقرار حتى أمس.