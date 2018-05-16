مصر.. عفو رئاسي عن 332 سجينًا بينهم محبوسون بقضايا تظاهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا بالعفو عن 332 سجينًا من الشباب المتهمين بالتظاهر وكذلك الحالات الصحية.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها “بوابة صحيفة الأهرام” الإلكترونية، المملوكة للدولة، فإن السيسي “أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية”.

وأشارت إلى أن العفو شمل “أندور ناصف نصحي صليب (حزب العيش والحرية / تحت التأسيس)، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم ( حزب الدستور/ ليبرالي)، المتهمين في قضايا تظاهر”.

وحتى الساعة لم يصدر بيان رسمي عن الرئاسة المصرية حول القرار.

ونهاية تشرين أول/أكتوبر 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في آذار/مارس 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 من السجناء، “بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر”.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.