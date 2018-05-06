وفاة مؤسس حزب التجمع المصري خالد محيي الدين

توفي، اليوم الأحد، خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع المصري وعضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، ونعى الحزب مؤسسه في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وذكر الحزب في بيانه،”فقدت مصر والأمة العربية والقوى الوطنية والاشتراكية، صباح اليوم الأحد الـ٦ من مايو ٢٠١٨ فارس الديموقراطية المناضل خالد محى الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، ومؤسس حزب التجمع الوطني”.

وولد خالد محيي الدين في كفر شكر في محافظة القليوبية عام 1922، وتخرج من الكلية الحربية عام 1940، وفي 1944 أصبح أحد الضباط الذين عرفوا باسم تنظيم الضباط الأحرار، والذين انقلبوا على حكم الملك فاروق سنة 1952، وكان وقتها برتبة صاغ، ثم أصبح عضوًا في مجلس قيادة الثورة، ووصفه جمال عبدالناصر بـ”الصاغ الأحمر” في إشارة إلى توجهات محيى الدين اليسارية.

تولى خالد محيي الدين رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار أخبار اليوم خلال عامي 1964 و1965، وهو أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي، ورئيس منطقة الشرق الأوسط، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح.

وحصل على جائزة لينين للسلام عام 1970، وأسس حزب التجمع العربي الوحدوي في الـ10 من أبريل 1976.