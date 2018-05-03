التزام سوداني أثيوبي بعدم تأثر حصة مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، التزامهما بعدم تأثر حصة مصر من المياه بإنشاء سد “النهضة” الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، للبشير وأبي أحمد، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وقال الرئيس السوداني: “ناقشنا خلال المباحثات المشتركة، ملف سد النهضة بتوافق كامل، ونعلن التزامنا بعدم تأثر حصة مصر من المياه بإنشاء سد النهضة”.

وأضاف بقوله: “سبق أن حددنا الآثار السلبية والإيجابية لإنشاء سد النهضة، ووجدنا أن الآثار الموجبة أضعاف الآثار السالبة، وسلامة جسم السد دون أن يشكل أي تهديد، وبرنامج التشغيل، ومواقيت ملء البحيرة، دون أن تتأثر منشآت الري في السودان ومصر”.

وأشار البشير إلى أن سد النهضة فيه مصلحة للسودان ومصر وإثيوبيا، وحصة مصر من المياه محفوظة تمامًا.

ولفت إلى أنه “منذ أن كان مشروع سد النهضة فكرة، طرح السودان أن يكون شريكًا في السد، ولكن إثيوبيا قررت أن يكون السد إثيوبيًا”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد: “ناقشنا بعمق ملف سد النهضة، واستغلال مواردنا الطبيعية بطريقة مسؤولة، وذات فائدة للسودان ومصر وإثيوبيا”.

وأضاف قائلًا: “ليس لدينا نية للإساءة إلى السودان ومصر بإنشاء سد النهضة”.

وتابع أنه “سيكتمل بناء سد النهضة وفقًا لإعلان المبادئ، ونعمل على خفض الجانب السلبي للمشروع، والعمل بطريقة مسؤولة لحماية الدول الصديقة مصر والسودان”.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد “النهضة”، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول.

والأحد الماضي، أعلن وزير الري السوداني، معتز موسى، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد “النهضة” في 5 مايو/أيار المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت الخرطوم، في 5 أبريل/ نيسان الماضي جولة مفاوضات سد “النهضة” على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاثة، من دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

فيما تقول أديس أبابا، إنها بحاجة ماسة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.