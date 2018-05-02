تجديد حبس الكاتب المصري عادل صبري 15 يومًا

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، تمديد حبس رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، الكاتب الصحفي عادل صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة وتأسيس موقع إلكتروني دون ترخيص.

وأعلن الفريق القانوني للكاتب الصحفي اعتزامه تقديم استئناف غدًا الخميس للمطالبة بالإفراج عنه، فيما قررت وزارة الداخلية نقله من محبسه في معسكر الكيلو إلى محبس آخر في سجن القناطر.

ويواجه عادل صبري اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” محظورة هي جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها وسياستها عبر موقعه، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

يذكر أن موقع “مصر العربية” يعمل في مصر منذ قرابة 5 سنوات، وتم حجبه منذ فترة ضمن عدة مواقع تم حظرها من قِبل السلطات المصرية، إلا أنه عاد للنشر مرة أخرى خلال الأيام الماضية.