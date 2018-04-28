نائب مصري يهاجم وزيرًا لا يعرف اسمه.. ويتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)

تعرض النائب المصري محمد الحسيني، لموقف محرج علي الهواء، حينما سأله الإعلامي أحمد موسي، عن اسم وزير في الحكومة ولم يعرف.

وظهر النائب الحسيني خلال حديثه ببرنامج “على مسؤوليتي”، يشن هجوما على بعض الوزارات مثل الكهرباء والصحة ووزارة الري التي وصفها ب”المستخبية”، وحينما سأله موسى عن اسم وزير الري تلعثم النائب ورد قائلا: “لن أقول اسمه” ليعيد موسى سؤله أكثر من مرة، ويرد النائب نفس الإجابة: “مش هقول” في إشارة لجهله باسم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية.

وقال النائب إن وزارة الري استلمت أموال من الحكومة دون الاستفادة منها في تطهير الترع والمصارف، لدرجة أنها أهملت مخرات السيول أي مجراها ما تسبب في كوارث بيئية.

وتابع: “المشاهد التي رأيناها من تعامل الموظفين في الدولة مع مياه الأمطار شئ مخجل. متسائلا: أين الأموال التي تهدر من جميع الوزارات دون فائدة؟. وأين وزارة الري المختفية التي لم تعالج مشاكل غرق القرى والمدن؟”.