مصر تدرج 26 متهمًا على قوائم “الإرهاب”

أيدت محكمة النقض “أعلى محكمة للفصل في الطعون بشكل نهائي”، إدراج 26 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية “الأهرامات الثلاثة”، لمدة 3 سنوات.

وقضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين بعد اتهامهم بتفجير محيط فندق “الأهرامات الثلاثة”، في يناير من العام قبل الماضي، حيث يعد الحكم الصادر نهائيًا، بعد الفصل فيه من قبل محكمة النقض.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا تتعلق بتكوين وإنشاء تنظيم إرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، بعد أن أسفر الحادث عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

كما تضمنت قائمة الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان بالجيزة؛ لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.