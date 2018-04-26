السيسي يوافق على قرض جديد من البنك الدولي

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري، على اتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء بمنح مصر قرضًا بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ويتضمن الاتفاق تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، إذ جرى توقيع الاتفاق بالقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

كما يهدف الاتفاق إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلاً عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.

ومن المقرر الاستفادة من القرض في تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، إلى جانب الزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.