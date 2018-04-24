حبس هشام جنينة 5 سنوات

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة 5 سنوات في واقعة الإدلاء بتصريحات لأحد المواقع القطرية.

وأصدرت محكمة جنح العسكرية اليوم قرارًا بحبس 5 سنوات في واقعة اتهامه بالإدلاء بتصريحات صحفية لإحدى المواقع زعم فيها بامتلاك رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري.

وكانت النيابة العسكرية قد فتحت تحقيقات مع جنينة بعد القبض عليه في فبراير الماضي، بعدما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن فتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات جنينة لموقع “هافينغتون بوست” في نسخته العربية.

وقال جنينة نصًا في حواره: “الفريق سامي عنان محتفظ بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المذكور”.

وزعم جنينة، في حواره الصحفي امتلاك عنان وثائق خطيرة قام بحفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر، وسيتم الإعلان عنها إذا حدث له مكروه.

وكان جنينة عضوًا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، الذي احتجز الشهر الماضي، واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.