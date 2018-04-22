رئيس البرلمان المصري يلجأ إلى “البصمة” لحل مشكلة تغيّب النواب

قرّر رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، تفعيل خاصية “البصمة”، لحل مشكلة تغيّب أعضاء المجلس عن الجلسات.

وقال عبدالعال إنه سيتم اللجوء إلى البصمة “لإثبات حضور الأعضاء خلال الجلسة العامة للمجلس في آخر اليوم، إضافة إلى تفعيلها مع بداية الجلسة”، مشيرًا إلى أن “هجوم الصحافة على تغيّب أعضاء المجلس هو سبب اتخاذه هذا القرار”.

وجاء قرار عبدالعال بعد تحذيرات كثيرة للنواب بضرورة الحضور، وهدّدهم عدة مرات بتطبيق “سياسات صارمة” إلا أنه لم ينجح بضبط عملية تغيّب النواب، ما اضطُره الأسبوع الماضي إلى التصريح بإعلان أسماء المتغيّبين على باب القاعة.

وأكد مصدر برلماني لـ”إرم نيوز” أن “رئيس البرلمان تحدث عن الغياب والحضور أكثر من 15 مرة دون فائدة، ما دفعه إلى التلويح بتهديد المتغيّبين، بإعلان أسمائهم على باب القاعة، لكن التغيّب استمر”.

وأشار المصدر إلى أن رئيس البرلمان “أشار في عدة جلسات إلى الحضور الباهت، وهدّد بتطبيق الخصومات المالية في حال التغيّب عن الجلسات المهمة، واستمر الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف أنه “يجب تطبيق الجزاءات الموجودة في اللائحة على النواب المتغيّبين باستمرار عن أغلب الجلسات العادية والمهمة”، مضيفًا أن “حضور جميع النواب أمر مهم يجب النظر إليه بجدية، وعدم الاستهانة به”.