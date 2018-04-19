مصر.. خطة حكومية جديدة لتنمية محافظات الصعيد بقيمة 10 مليارات جنيه

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، هالة السعيد، تبني الوزارة لخطة تنمية جديدة في محافظات الصعيد “جنوب البلاد”، تقوم على توجيه الاستثمارات في القطاعات الخدمية، إلى جانب مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت السعيد، خلال اجتماع عقدته مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن القيمة المخصصة لهذا الغرض في الخطة القادمة التي تتبناها الحكومة تجاه تنمية الصعيد وتطويره، وتنميته تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وأشارت إلى توجيه أكثر من 16 مليار جنيه لتنفيذ 270 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيد منها قرابة 16 مليون مواطن لرفع نسبة تغطية القرى بخدمة مياه الشرب.

من جانبه، كلّف رئيس الوزراء، الوزيرة وقيادات الوزارة خلال الاجتماع بتوجيه المزيد من الاستثمارات الخدمية لقطاع الصعيد، مشددًا على أهمية متابعة النمو في القطاع الصناعي، بصفته أحد القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل والمحركة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.