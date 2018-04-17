بتهمة تعطيل سير المحاكمة.. السجن سنة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي

قرّر القاضي المختص بنظر القضية المعروفة إعلاميًا في مصر بـ”فض اعتصام رابعة”، اليوم الثلاثاء، حبس القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة.

وفوجئت المحكمة خلال سماعها دفاع المتهمين في القضية بقيام البلتاجي بالطرق على القفص طالبًا الحديث، لتنهره المحكمة وتطلب منه عدم تكرار تصرفه مجددًا.

لكن بعد مرور دقائق قليلة كرر البلتاجي الواقعة ليقرر قاضي الدائرة “28 إرهاب” بمحكمة جنايات جنوب القاهرة حبسه سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة والطرق على القفص أثناء سماع مرافعة الدفاع.

وتعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسة جديدة في محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام رابعة”، حيث خصصت تلك الجلسة لسماع مرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهمًا عدة بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم.