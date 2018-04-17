السجن من 5 إلى 10 سنوات بحق 6 متهمين في قضية “قطاريْ الإسكندرية”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات بحق 6 متهمين بالقضية المعروفة باسم “قطاري الإسكندرية“.

وتعود القضية إلى حادثة أثارت موجة من الغضب لدى الرأي العام المصري العام الماضي، بعد سقوط عشرات القتلى والمصابين؛ نتيجة تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية؛ بسبب إهمال موظفي وسائقي سكة الحديد.

وقضت محكمة “جنح الرمل” بمحافظة الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لخمسة متهمين هم: قائدا القطارين، وفني القطارات المسؤول عن المزالق، ومساعد قائد قطار ورئيس قطار، فيما قضت بالسجن 5 سنوات لناظر المحطة وعزله من وظيفته.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، بعد أن أسندت النيابة لهم تهمًا تتعلق بــ”الإهمال والقتل الخطأ، وعدم أداء الواجب الوظيفي”.

وقُتل في الحادث الذي وقع في آب/ أغسطس من العام الماضي، أكثر من 40 شخصًا، وأصيب قرابة 200 آخرين، بعد اصطدام القطار الأول المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، بآخرعلى خط “الإسكندرية – بورسعيد”.