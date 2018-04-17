مصر تمدد حبس أبوالفتوح للمرة الثالثة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبوالفتوح، لمدة 15 يومًا احتياطيًا للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ”دعم والتواصل مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

وواصلت النيابة جلسات التحقيق مع أبوالفتوح في الاتهامات الموجهة له، حيث أصر على نفيها جميعًا، مع تمسكه برغبته في “إحداث تغيير سياسي في البلاد بالطرق السلمية”.

ووجهت النيابة إلى المرشح السابق في الانتخابات الرئاسة المصرية، تهمة “تولي قيادة جماعة أنشئت بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت مؤخرًا قرارًا بإدراج أبوالفتوح، و15 متهمًا آخرين على “قوائم الإرهاب”.