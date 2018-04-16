محكمة مصرية تسمح لحفيد مبارك بالسفر خارج البلاد

رفضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من السفر خارج البلاد.

وبهذا الرفض يحق لحفيد الرئيس المصري الأسبق السفر خارج البلاد، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر، إلا أنه تم الطعن عليه.

وكان نجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر في قضايا اتهما فيها سابقًا بالكسب غير المشروع والتلاعب في البورصة.