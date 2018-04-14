السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الـ14 من أبريل من عام 2018.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم- على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقًا للمادة الثالثة من القرار، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.