مصرع ضابط شرطة في مواجهات مسلحة جنوب مصر

لقي ضابط مصري، اليوم الجمعة، مصرعه في مواجهات أمنية مع عناصر “خطرة” في محافظة أسوان جنوبي مصر.

ووقعت مواجهات مسلحة بين قوة أمنية تابعة لمديرية أمن أسوان وعصابة لتجارة المخدرات في أحد المواقع الجبلية بمركز كوم أمبو.

وأسفرت المواجهات عن مصرع الضابط عبدالرحمن الصيرفي إثر طلق ناري، كما أصيب عدد من مهربي المخدرات، قبل أن يتمكنوا من الهرب لمكان آخر.

بدورها، عززت مديرية أمن أسوان بقوات أخرى؛ من أجل مطاردة المهربين والقبض عليهم.

وتعد هذه الواقعة الثانية في مصر خلال أيام قليلة، عقب مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص هاربين من تنفيذ أحكام في قرية حمرا دون بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.