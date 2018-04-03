الأمن المصري يحتجز رئيس تحرير موقع “مصر العربية”

احتجز الأمن المصري، اليوم الثلاثاء، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، بعدما ألقت القبض عليه من مقر الصحيفة على خلفية اتهامات بنشر تقرير مترجم عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يزعم أن جهات قدمت رشاوى انتخابية للمواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، لـ”إرم نيوز”، إن “قوة أمنية اصطحبت رئيس تحرير موقع (مصر العربية) عادل صبري، إلى مركز احتجاز قسم شرطة الدقي (غرب العاصمة)، بعدما توجهت إلى مقر الموقع وقامت بتفتيش الأجهزة الإلكترونية بصحبة ممثلين عن المصنفات الفنية”.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر، الأحد الماضي، تغريم الموقع المذكور 50 ألف جنيه على خلفية شكوى تقدم بها رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بسبب نشر الموقع تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز” يزعم أن جهات قدمت رشاوى انتخابية للمواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، إن “قوة أمنية أغلقت مقر الموقع اليوم، قبل أن تصطحب رئيس التحرير عادل صبري إلى قسم الدقي، الذي دخل الحجز بعد حوالي ساعتين من القبض عليه”.

ولفت بدر، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى أنه “سيتم عرض عادل صبري على النيابة العامة صباح غدٍ الأربعاء”، لافتًا إلى أنّ “ممثلين عن نقابة الصحفيين سيحضرون غدًا إلى مقر النيابة لحضور التحقيق مع عضو الجمعية العمومية”.