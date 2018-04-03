البشير مهنئًا السيسي: حريصون على استمرار العلاقة القوية بين مصر والسودان

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلده على استمرار “علاقاته القوية والراسخة” مع مصر، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره عبدالفتاح السيسي هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الاثنين، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08% فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92% وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05%.

وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي بالخرطوم، إن “البشير أكد حرص السودان على استمرار علاقاته القوية والراسخة مع مصر الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأعرب البشير عن “تمنيات الشعب السوداني لمصر وشعبها بالخير والازدهار”.

في المقابل، أكد السيسي “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل”.

وفي خطابه أمام البرلمان، أمس الاثنين، قال البشير إن “بلاده وظفت دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع مصر، على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.