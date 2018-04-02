انتحار نجل السياسي المصري الشهير حمدي الفخراني

عثر الأمن المصري، اليوم الإثنين، على جثة نجل السياسي الشهير والبرلماني السابق، حمدي الفخراني، منتحرًا شنقًا داخل غرفته في منزل ذويه بمدينة “المحلة”.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية لـ “إرم نيوز” إن “قوة أمنيّة انتقلت إلى منزل العائلة حيث وجدت جثة خالد نجل حمدي الفخراني (18 سنة) مشنوقًا داخل غرفته، حيث أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وتشريح الجثمان لتأكيد سبب الوفاة”.

وأشار المصدر إلى أنّ “التحقيقات الأولية أفادت بأن الشاب شنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة، بعدما مرّ بأزمة نفسية حادة دفعته للانتحار”، لافتًا إلى أن “مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة”.