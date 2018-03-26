27 مرشحًا تنافسوا في 4 سباقات رئاسية تعددية بتاريخ مصر (فيديوغراف)

منذ تبني النظام التعددي في مصر، شهدت البلاد 4 انتخابات رئاسية، تنافس خلالها 27 مرشحًا.

رئاسيات 2005

ـ تنافس 10 مرشحين، أبرزهم حسني مبارك، وأيمن نور

ـ فاز مبارك بدورة رئاسية لمدة 6 سنوات، بنسبة 88%

رئاسيات 2012

ـ بلغ عدد المرشحين 13 شخصية، أبرزهم محمد مرسي، وأحمد شفيق

ـ فاز مرسي بالجولة الثانية، بنسبة 50.71%، وحصل أحمد شفيق على 48.27%

رئاسيات 2014

– تنافس السيسي وحمدين صباحي

ـ فاز السيسي بنسبة تجاوزت 96%

رئاسيات 2018

ـ السيسي ومصطفى موسى يتنافسان للفوز بالرئاسة

ـ عدد المسجلين في هذه الانتخابات يصل لنحو 59 مليون ناخب