بالفيديو.. أولى مشاهد انفجار الإسكندرية

تداول ناشطون مصريون بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات فيديو تظهر المشاهد الأولى لانفجار عنيف بالإسكندرية ترددت أنباء عن أنه تم بسيارة مفخخة قرب فندق للجيش، كان يتواجد به مسؤولون بارزون من بينهم محافظ الإسكندرية ومدير أمنها اللواء مصطفى النمر.

ولاحقًا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية وطبية وشهود قولهم، إن قتيلًا واحدًا سقط في الانفجار، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين.

وشوهدت سحب دخان أسود كثيف تتصاعد من موقع الانفجار، في شارع المعسكر الروماني برشدي، بجوار فندق “توليب” التابع للقوات المسلحة المصرية.

اللقطات الاولي من تفجير الاسكندريه الذي استهدف موكب مدير الامن و ادي الي استشهاد مجند و اصابه ٤ افراد Posted by ‎كريم عبد الحليم‎ on Saturday, March 24, 2018

#صوت_وسط_اسكندرية عاجلفي حاجه انفجرت ف شارع المعسكر الروماني و المنطقه كلها اتهزت ربنا يستر حد عنده اي معلومة ؟ Posted by ‎صوت وسط اسكندرية S.M.A‎ on Saturday, March 24, 2018

وذكر بعض الشهود أن الانفجار استهدف على ما يبدو اللواء مصطفى النمر، أثناء مرور موكبه من الموقع.

انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني برشدي بالاسكندرية Posted by Mohamed Hussein Gadallah on Saturday, March 24, 2018

ويأتي هذا الهجوم قبل يومين فقط من بدء المصريين في الداخل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية وأخيرة طبقًا للدستور.