محكمة مصرية تعاقب دفاع المتهمين في “فض رابعة”

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة”، بسبب عدم ترافعهم أمام المحكمة عن المتهمين.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت اليوم قرارًا بإحالة أعضاء هيئة الدفاع في قضية “فض رابعة” إلى المحاكمة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، بسبب “مماطلة الدفاع في أداء عمله وتقاعسه في الترافع”.

وأشار المصدر إلى أنّ المحكمة أجّلت محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين لجلسة الـ24 من مارس الجاري من أجل سماع مرافعة الدفاع.

وقال رئيس المحكمة قبل قرار معاقبة هيئة الدفاع، إن المحكمة أجلت خلال الفترة الماضية بشكل متكرر الجلسات تلبية لطلبات الدفاع، وطالبتهم بالاستعداد للترافع، لكنهم ماطلوا وتقاعسوا في الترافع.

وتوجه النيابة للمتهمين في تلك القضية تهمًا بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

وفي الـ 14 من أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسملين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.