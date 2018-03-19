تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من العام الجاري

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، إن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 4.2 % في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018.

وسجل العجز الكلي للموازنة المصرية 5 % خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017، و6.4 % خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016، وفقاً لبيان وزارة التخطيط اليوم.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

ويأتي ذلك، تزامناً مع رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة ضرائب مفروضة على سلع وخدمات أخرى، عززت من الإيرادات الضريبية لمصر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت وزارة المالية المصرية توقعاتها لعجز الموازنة للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 9.6 و 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 %.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019، خفض عجز الموازنة إلى 8.5 % من الناتج المحلي.