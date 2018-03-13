الحكومة المصرية ترد على اتهامات وجود حالات اختفاء قسري بالبلاد (فيديو)

علّقت الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الأجنبية بشأن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري بالبلاد، نافية صحة هذا الأمر.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان: “إنه لا توجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر”.

وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، أن عقوبة الإعدام في مصر تخضع لضوابط عديدة وليست بسيطة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية تنظر إلى الجاني الذي حكم عليه بالإعدام دون النظر إلى الجريمة أو المجني عليهم.

وشدد على أن بعض الحالات الخاصة بالتعذيب فردية ولا تتم بسياسة ممنهجة، موضحًا أن العنف قد يكون رد فعل خلال مرحلة هروب الجاني من رجال الشرطة.

وأشار إلى أنه “كلما تقدمت مصر يسارع أهل الشر في ترويج الأكاذيب والادعاءات عن مصر لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات بشأن حقوق الإنسان”.