السيسي يحصل على تزكية أعضاء البرلمان للترشح لفترة رئاسة ثانية

بدأ اليوم الثلاثاء الماراثون الرسمي لإجراءات انتخابات الرئاسة المصرية المزمع إجراؤها نهاية آذار/مارس المقبل، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خارج مصر أيام الـ 16 والـ17 والـ18 من آذار/ مارس المقبل، وفي الداخل أيام الـ26 والـ27 والـ28 من الشهر نفسه.

ووفق مراسل “إرم نيوز” بالقاهرة، فقد تخطت التوكيلات التي أعلنت تأييدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية حتى ظهر اليوم أكثر من 25 توكيلاً، وهو ما تخطى الحد المشروط لتزكية أعضاء البرلمان للمرشح الرئاسي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس الجمهورية.

وانطلقت اليوم أولى إجراءات الجدول الزمني بجمع التوكيلات، إذ بدأ أعضاء مجلس النواب، تحرير توكيلات رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسة ثانية، إذ خصصت أمانة البرلمان قاعة لاستقبال الأعضاء لتحرير التوكيلات.

وحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح، من بينها تزكية المرشح على الأقل من 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات شعبية بما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.