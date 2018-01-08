مصر.. حبس شرطيين اثنين بتهمة تعذيب “عفروتو” حتى الموت

أمرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بحبس شرطيين اثنين، أحدهما ضابط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في “شبهة تعذيب” محتجز بمقر شرطي، شرق القاهرة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بحبس معاون مباحث (ضابط) قسم شرطة المقطم (شرق القاهرة) وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، 4 أيام.

يأتي ذلك على ذمة التحقيقات مع الشرطيين (لم تسمهما الصحيفة)، في واقعة وفاة “محمد عفروتو“، (22 عامًا) خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، بتهمة الاتجار في المخدرات، قبل يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المناظرة الأولية للنيابة، أثبتت عدم وجود أي آثار للتعذيب بجسد عفروتو، وكذلك تقرير الطب الشرعي، الذي قال إن سبب الوفاة تهتك في الطحال ونزيف بالبطن”.

وأمس الأول السبت، أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان، إثر “محاولة اقتحام عشرات المتجمهرين”، قسم شرطة المقطم، احتجاجًا على مقتل “عفروتو”، فيما أمرت النيابة بحبس 43 من أقاربه وأصدقائه، 4 أيام، على خلفية الواقعة.

وتضاربت الروايات بين وفاة المحتجز نتيجة ألم بمعدته عقب تناوله مادة مخدرة، وبين تعرضه للضرب حتى الوفاة بمقر الاحتجاز الأمني، وسط بدء تحريات أمنية حول سبب الوفاة، وفق وسائل إعلام محلية.