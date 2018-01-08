مصر تسعى لتوفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن بلاده تسعى لأن تصبح من بين أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030، من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، كما ستوفر 3 ملايين فرصة عمل بحلول العام 2020.

وأكد قابيل، خلال كلمته بافتتاح عدة مشروعات تنموية اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي ليصل إلى 21%، وذلك بحلول العام 2020.

وأشار قابيل إلى إمكانية تحقيق تلك المحاور من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى خفض الميزان التجاري بنسبة 50%، وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة بحلول 2020، مبينًا أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الأخيرة خريطة الاستثمار الصناعي في مصر لأول مرة، وذلك لتوفير المعلومات والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وكان وزير الصناعة المصري لفت في وقت سابق إلى أن مصر تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيدٍ من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة؛ لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري، حيث طرحت الوزارة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بإصدار قانون التراخيص الصناعية وتقليصها من 634 يومًا إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات.