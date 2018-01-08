أبو الغيط: تقليص ميزانية “أونروا” له تداعيات خطيرة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن ثمّة توجهات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وشدد أبو الغيط في بيان صدر، اليوم الإثنين، على أن تقليص ميزانية “أونروا”؛ سيخلف تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها، والخدمات التي تُقدمها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وهو ما سينعكس بصورة خطيرة على أحوالهم المعيشية والتعليمية والصحية.

واعتبر أبو الغيط في البيان، أن موقف الولايات المتحدة من “أونروا”، هو “حلقة في سلسلة إجراءات ومواقف بالغة السلبية، اتخذتها الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة”، سواء قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات الأمريكية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.

وقال أبو الغيط، إن تلك المواقف “تُشكل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق لمسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتُسهم في التقويض الكامل للثقة العربية والفلسطينية في الطرف الأمريكي، كوسيط مُحايد في العملية السياسية”.

وشدد على أنه “يخشى من وجود خطة ممنهجة؛ لتصفية قضايا الحل النهائي، خاصة القدس واللاجئين”.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.3 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

كما تقدم “أونروا” الدعم لمعظم سكان قطاع غزة، وربما يؤدي خفض ميزانيتها؛ إلى إثارة التوترات مع إسرائيل، التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لإيصال المساعدات إلى القطاع.