بناءً على طلب مصري.. وفد من “فتح” يزور القاهرة لبحث الأوضاع بالقدس وغزة 

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينة، اليوم الأحد، أن وفدًا رفيعَ المستوى من حركة “فتح” برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج ، سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بناءً على طلب مصري، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقالت المصادر، إن الزيارة تأتي في سياق تنسيق المواقف بين القيادتين المصرية والفلسطينية بعد الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين الطرفين.

من جانبه، قال عزام الأحمد في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية اليوم، إن الاتصالات مستمرة مع الجانب المصري فيما يتعلق بمتابعة جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة كافة القضايا الخاصة بتمكين الحكومة في غزة.

وتابع “مصر ترى أن تحسن الوضع الداخلي سيساعد الفلسطينيين والعرب في توحيد الموقف ومواجهة الأخطار التي قد تعصف بالقضية الفلسطينية”.