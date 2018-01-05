مصرع سائح وإصابة 7 آخرين في سقوط منطاد طائر جنوب مصر

لقي سائح مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، إثر ارتطام منطاد سياحي يقل 20 سائحًا بالأرض بقوة خلال محاولة قائده السيطرة عليه والهبوط به بعد انجرافه ناحية الصحراء بفعل الرياح الشديدة، في الأقصر جنوب مصر.

وكانت 6 رحلات بالمناطيد انطلقت في سماء غرب مدينة الأقصر، جنوب مصر، الغنية بمقابر ومعابد ملوك وملكات الفراعنة، صباح اليوم الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة، دفعتها بعيدًا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها على جانب طريق صحراوي، يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إغلاق 6 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تعطلت حركة المرور في عدة شوارع رئيسة بأماكن متفرقة من البلاد، وسط توقعات باستمرار موجة الطقس السيء حتى غد السبت.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بتوخي الحذر من شدة الرياح على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية خاصة في الصباح، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار.

وبحسب بيان للهيئة، فقد تسبَّبت شدة الرياح واضطراب البحر في غلق 6 موانئ هي: الإسكندرية، والدخيلة (شمال)، والبرلس في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، والسويس والزيتيات ونويبع (البحر الأحمر/ شرق) بجانب تعطيل المرور في عدة شوارع رئيسة بالمحافظات.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن “الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة وستدخل كتل غبارية قوية على الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد (جنوب) ستكون أقوى على السواحل الشمالية ثم الدلتا والقاهرة”.

وخلال ساعات ليل الخميس/الجمعة، هبت عواصف رملية وترابية بكثافة على المناطق النائية، مما تسبب في حجب الرؤية على الطرق بنسبة كبيرة.