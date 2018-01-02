مصر تعدم 5 أشخاص بقضية تفجيرات ستاد كفر الشيخ

نفذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 5 أشخاص، داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بغد إدانتهم في “قضايا إرهابية”، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن “المتهمين صدر ضدهم حكم نهائي بقضية تفجيرات ستاد كفرالشيخ”، مشيرة إلى أن “سيارات الإسعاف نقلت الجثث بعد تنفيذ حكم الإعدام إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدًا لتسليمها لذويها”.

وكانت المحكمة العسكرية في مصر قضت بإعدام 7 أشخاص، 3 غيابيًا في القضية التي ترجع وقائعها إلى شهر نيسان/أبريل من العام 2015، إذ أسفر تفجير باص وقع أمام ملعب رياضي عن مقتل 3 طلاب من الكلية الحربية.

وأوضحت المصادر أن “المتهمين الذين تم إعدامهم هم: أحمد عبدالهادي السحيمي، وأحمد عبدالمنعم سلامة، وسامح عبدالله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل، إضافة إلى متهم آخر”.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعدام 15 شخصًا في سجني “برج العرب” و “وادي النطرون”، بموجب أحكام عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية رصد الضباط”، التي تتعلق وقائعها بهجمات على الجيش والشرطة في شمال سيناء.