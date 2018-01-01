وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين المصريين الأسبق

توفى الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين الأسبق، في الساعات الأولى من بداية عام ٢٠١٨ في أحد مستشفيات دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان قد أجريت لنافع جراحة خطيرة منذ عدة أيام لاستئصال البنكرياس والطحال بمستشفى ميديكلينيك، ولكن حالته تدهورت وتوفي عن عمر يناهز 84.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق، إن هناك جهودًا حثيثة يتم بذلها في الوقت الراهن من أجل عودة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق إبراهيم نافع للبلاد مرة أخرى، إذ كان يعالج في دولة الإمارات.

وكان نقيب الصحفيين قد تقدم بطلب إلى النائب العام، يفيد بتبسيط إجراءات التقاضي للكاتب الصحفي إبراهيم نافع، وتدخل النائب العام للسماح له بالعودة للمثول أمام القضاء دون احتجازه، نظرًا لظروف سنه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي المعروفة إعلاميًا بـ”هدايا مؤسسة الأهرام”، لجلسة 26 فبراير.

ويأتي على رأس هؤلاء المتهمين، الكاتب الصحفي الراحل، إبراهيم نافع، إضافة إلى مرسي عطا الله وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد.