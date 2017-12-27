الحكم بإعدام 3 عناصر من الإخوان بتهمة ارتكاب أعمال عنف في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بأعمال عنف وتخريب.

وقال مصدر قضائي لـ”إرم نيوز” إن محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكمًا اليوم بإحالة أوراق 3 عناصر من جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية اتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية على سيارة شرطة، وقتل خفير، ومحاولة قتل شرطيين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن التحريات أثبتت أن المتهمين الثلاثة يقفون وراء حادث الهجوم على سيارة شرطة في أيار/ مايو 2015، حيث تربصوا لسيارة الشرطة التي يستقلها المجني عليهما أثناء قيامهما بدورهما الأمني، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن استشهاد الخفير النظامي، وإصابة زميليه.

وكانت أجهزة الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة التي قدمتهم لدائرة الإرهاب وأصدرت حكمها السابق.