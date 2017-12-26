حزب أحمد شفيق ينفي تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية

أثار رئيس المجلس الأعلي للإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، الجدل مجددًا حول الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق- بتأكيده أن الأخير لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما أغضب حزب الحركة الوطنية التابع للفريق وخرج لنفي هذه التصريحات.

و قال أحمد إن الفريق شفيق لن يُشارك في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، حرصًا منه على وحدة الصف ووحدة الوطن لمواجهة التحديات المُقبلة.

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامية سهام صالح في برنامج “حديث المساء” عبر شاشة “MBC مصر”، مساء الثلاثاء أن الفريق شفيق سيقطع الطريق على المُغرضين والإخوان، لاستغلال هذه الفرصة ومحاولة زعزعة استقرار الوطن، وأن أمامه فرصة في المرحلة المقبلة للمُشاركة بدور إيجابي في بناء الوطن.

لكن ذلك أغضب حزب الحركة الوطنية، فخرج اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، نافيًا ما تردد عن تراجع الفريق شفيق عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال السيد إن هذا الكلام غير صحيح، وقال: “التقيت الفريق شفيق مساء اليوم، للتباحث في أمور شخصية، وإذا كان قد حسم موقفه بالتراجع عن خوض الانتخابات، فبالتأكيد كان سيخبرني”- حسب قوله.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم الحزب، خالد العوامي تصريحات مكرم، وقال إن ما أثير حول تراجع شفيق عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن حديث رئيس المجلس الأعلي للإعلام جاء من منطلق تحليله وقراءته المشهد، وليس بناءً على معلومة حقيقية.