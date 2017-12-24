مصر.. مطالبات بحجب مواقع فتاوى السلفيين

طالب مسؤولون مصريون، يوم الأحد، بحجب المواقع التي تصدر فتاوى وصفوها بالشاذة والغريبة على الدين الإسلامي والمجتمع المصري، والمضرة بالمجتمع.

وجاءت المطالبات، بعد أن شهدت الآونة الأخيرة، زيادة مطردة في عدد الفتاوى المثيرة للجدل، التي أصدرها دعاة من التيار السلفي، وكان آخرها فتوى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوى السلفية، على موقع “صوت السلف”، وفيها قال: إنه يجوز للفقراء أخذ الأموال الحرام وأموال الربا؛ لأنهم لا يعرفون أصحابها، وإن ذلك لا يندرج في باب أكل الربا.

وطالب النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام في مجلس النواب، بحجب تلك المواقع “التي تصدر فتاوى شاذة وغريبة على الدين الإسلامي، وعلى المجتمع المصري.”

ولفت أمين في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى ضرورة اضطلاع المجلس الأعلى للإعلام بدوره، بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف؛ لتحديد المخولين بإصدار الفتاوى؛ لأن “هناك فتاوى غريبة تحلل وتحرم أشياء لا يجب السكوت عنها.”

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاتم زكريا، إن “معظم تلك الفتاوى تعمل على الإضرار بالمجتمع”، ولفت إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد اتخاذ إجراءات حيالها؛ لمنعها، فهي صادرة من غير أهل الاختصاص.

وتهدف بعض تلك الإجراءات، على حد قوله، إلى “منع وصول تلك الفتاوى إلى المجتمع؛ لكي لا تثير بلبلة بين أفراده، ومن ثم تتحول إلى فتنة.”

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أصدر في السابق، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر، قائمة بالمخول لهم بإصدار الفتوى.

ويعاقب القانون المصري، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر فتاوى من دون تصريح، وفي حال تكرار ذلك، تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.