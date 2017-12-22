بريطانيا تدرج منظمتي “حسم” و”لواء الثورة” المصريتين على قوائم الإرهاب

أدرجت بريطانيا، اليوم الجمعة، منظمتين مصريتين على قوائم المنظمات الإرهابية؛ مبررةً ذلك بمساعدتها مصر، في إطار التصدي للإرهاب.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها قررت إدراج منظمتي “حسم” و”لواء الثورة”، على قوائم الإرهاب؛ بعد مراجعة عملياتهما ضد أفراد الأمن المصريين، والشخصيات العامة.

وأوضحت أن مراجعة أعمال المنظمتين، استوفت معايير الحظر، كما دفع الحكومة لضرورة تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية.

بدوره، أكد سفير المملكة المتحدة لدى مصر، جون كاسن، أن القرار جاء في إطار تعزيز الجهود المشتركة؛ لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه، مشددًا على ثقته الكاملة، في أن الإجراءات الحكومية، ستهزم هذه الجماعات السامة.