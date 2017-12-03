شاهد كيف غادر أحمد شفيق دولة الإمارات (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق وهو في طريقه لمغادرة أبوظبي عائدًا إلى القاهرة.

وظهر “شفيق” وهو يسير بأريحية نحو الطائرة الخاصة وقد تم بسط سجادة حمراء أمام سلم الطائرة.

وكانت الإمارات قد أعلنت يوم السبت، مغادرة الفريق أحمد شفيق أراضيها عائدًا إلى القاهرة.

ويوم الأربعاء، قال شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في إعلان من الإمارات التي يقيم فيها، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل.