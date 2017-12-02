مصادر في مطار القاهرة: وصول رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق من الإمارات

قالت مصادر في مطار القاهرة، إن رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق وصل مساء اليوم السبت.

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، مغادرة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، أراضيها عائدًا إلى القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصدر مسؤول، أن الفريق أحمد شفيق يغادر الإمارات عائدًا إلى القاهرة، وأن عائلته ما زالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال شاهد من رويترز، إن السلطات المصرية اصطحبته في موكب من السيارات إلى خارج المطار، بعيدًا عن منفذ كان ينتظره فيه عدد محدود من أقاربه ومؤيديه.

وقال نائب رئيس حزب شفيق إن الفريق سيتوجه لمنزله.