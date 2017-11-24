مصادر أمنية مصرية: مقتل 15 من المتورطين في هجوم مسجد الروضة بسيناء

قالت مصادر أمنية مصرية، إن طائرتين تابعتين للطيران الحربي دمّرتا سيارتين تقلان المتورطين في حادث الهجوم على مسجد الروضة، غرب مدينة العريش شمال سيناء.

وأضافت المصادر، لـ”إرم نيوز”، أن القصف أسفر عن مقتل 15 عنصرًا إرهابيًا مسلحًا من المتورطين في الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت داخل أحد المساجد في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، اليوم.

وقالت النيابة العامة المصرية ووسائل إعلام رسمية، إن عدد قتلى الهجوم بمواد ناسفة وبالرصاص على المسجد، ارتفع إلى 235 قتيلًا، في حين أصيب 109 آخرون، وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم.