تكليف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتسيير أعمال الحكومة المصرية

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي كلف قائما بأعمال رئيس الحكومة المصرية لحين عودة رئيس الوزراء شريف إسماعيل من ألمانيا التي سافر إليها للعلاج.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا أمس الأربعاء قال فيه إن علاج إسماعيل، الذي سافر اليوم، سيستغرق ثلاثة أسابيع. ولم يحدد البيان المرض الذي سيعالج منه لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أشرف سلطان قال في تصريحات تلفزيونية إن إسماعيل سيجري جراحة في الجهاز الهضمي.

وشغل إسماعيل (62 عاما) منصب رئيس الوزراء في 2015 وكان وزيرا للبترول والثروة المعدنية في الحكومة السابقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدبولي قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه “بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سالما من رحلته العلاجية”.

وأضاف أن إسماعيل كلفه قبيل سفره بمتابعة “بعض الملفات المهمة نيابة عنه”.

ونقل التلفزيون المصري قول مدبولي “اجتمعت مع زملائي من الوزراء لمتابعة جدول الأعمال”.