مصر تعلن مقتل 12 مسلحًا خلال اشتباكات على طريق الواحات

قال مصدر أمني مصري إن 12 مسلحًا قُتلوا في اشتباكات، اليوم الجمعة، مع قوات الأمن على طريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد (غرب).

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن “معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني (تابع للداخلية) مفادها تواجد عدد من العناصر الإرهابية بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات”.

وتابع: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر”.

وأشار المصدر إلى أنه “لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها، وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى الاشتباك مع الإرهابيين ومبادلتهم إطلاق النيران”.

وأوضح أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم”.

وأكد على استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة، وأن عملية اليوم “ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرًا لدماء رجال الشرطة الأسبوع الماضي”.

ويوم الجمعة الماضي، قُتل 16 شرطيًا وأُصيب آخرون، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 مسلحًا بالكيلو 135 بمنطقة الواحات، غربي البلاد، في تبادل إطلاق نار، وفق حصيلة رسمية.