بلد عربي يشهد ولادة طفل كلّ 15 ثانية

قال محمد عبدالجليل الدسوقي مستشار رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد ولادة طفل كل 15 ثانية، وإن معدل الزيادة السكانية في البلاد يبلغ ضعف الزيادة في الصين، أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وأوضح أن معدل الزيادة في السابق كان يبلغ 10 ملايين نسمة كل 50 عامًا، ووصل التعداد السكاني في العام 1950 إلى 20 مليون نسمة، إلا أن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة، بمعدل طفل كل 15 ثانية، بعد العام 2011.

وأضاف الدسوقي، في كلمة ألقاها في اجتماع لجنة الصحة في البرلمان المصري، أنه “لا يجب انتقاد الحكومة المصرية لعدم قدرتها على التعامل مع الزيادة السكانية”، مشيرًا إلى أن “معدل الزيادة السكانية في الصين يبلغ نصف معدل الزيادة في مصر، لكن معدل النمو الاقتصادي في الصين أكبر بـ 14 مرة من الزيادة السكانية فيها”.

وأرجع الدسوقي أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب الفقر، حيث تلجأ الأسر الفقيرة إلى إنجاب العديد من الأطفال لمساعدتها في العمل، فضلًا عن ارتفاع نسب الأمية، وقلة الوعي بخطورة الزيادة السكانية، وزواج القاصرات، وعدم توفير وسائل منع الحمل في مراكز صحة الأسرة.

ووصل عدد سكان مصر إلى 94 مليونًا و798827 نسمة داخل مصر، بحسب أحدث تعداد سكاني أجري في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.