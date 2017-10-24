ماكرون: لست “في وارد إعطاء دروس” للسيسي بحقوق الإنسان‎

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، أنه ليس “في وارد إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي في قصر الإليزيه: “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني”، مضيفًا: “أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسًا للآخرين، كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسًا”.

لكن ماكرون شدد على أن “فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان، ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها”.

وتدخل السيسي بدوره، قائلًا للصحافيين: “أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر”، مضيفًا: “نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدًا، وهذا الاضطراب كاد يحوّل المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله”.

وأكد أنه “حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة”، مضيفًا أن “الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن” يجب تأمين الحماية لهم.

ويقوم السيسي بزيارة رسمية لفرنسا، بدأت الإثنين وتستمر حتى الخميس.

وتم قبل عقد المؤتمر الصحافي توقيع إعلان حول تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفرانكفوني بين البلدين.