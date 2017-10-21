تسريب صوتي لأحد الناجين من هجوم “الواحات” يكشف تفاصيل الهجوم (فيديو)

أذاع الإعلامي المصري أحمد موسى تسريباً صوتياً لأحد الناجين من هجوم “الواحات” في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وقال الشخص الذي نجا من الهجوم وهو أحد أفراد الأمن المصري إنه “تم حصارهم داخل المدرعات في منطقة جبلية لا يوجد بها أي تغطية لشبكات الهواتف، ما أدى إلى تعطيل أي وسيلة من وسائل التواصل مع وزارة الداخلية”.

وأضاف: “الضرب بدأ من أعلى الجبل والضباط والعساكر بدؤوا في الهرب، لكن للأسف تم محاصرتهم من المسلحين وكانوا يلقونهم على الأرض ويتحققون من هويتهم ثم يقتلونهم بعد التأكد من أنهم ضباط من الأمن، فيما كانوا يصيبون الجنود العاديين في أماكن متفرقة من أجسادهم لإصابتهم بالعجز فقط”.

وأردف شاهد العيان: “أي ضابط ملقى على الأرض كانوا يضربونه في رأسه، ما عدا النقيب محمد الحايس أخدوه على قيد الحياة ليبقى رهينة، وحاولوا سرقة المدرعات والمركبات الأمنية ولم يتمكنوا من ذلك، فلجأوا إلى سرقة السلاح من على المدرعات وتركونا، وجمعنا أنفسنا وبقينا منتظرين حتى الصباح بجوار الجبل”.

وقتل 53 من عناصر الشرطة المصرية في اشتباكات مع مسلحين مساء الجمعة، بمنطقة الواحات في الصحراء الغربية، وهم بحسب وزارة الداخلية 35 مجندا، و18 ضابطا منهم 10 ضباط عمليات خاصة، و7 ضباط بالأمن الوطني، وضابط بالمباحث، وبينهم ضابطان برتبة عميد وآخر برتبة عقيد، و10 برتبة مقدم ورائدان و7 برتبة نقيب.