مصر تنفي طلب صندوق النقد الدولي لفرض ضرائب تصاعدية

أكّد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر فرض ضرائب تصاعدية، وأن الصندوق والمؤسسات الدولية والبنوك تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال الجارحي، في بيان لوزارة المالية: “تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية”، مشيرًا إلى أن “الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليًا على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة”.

وتطرق الجارحي، أثناء اجتماع مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن، إلى “ما يسمى بالنمو الاحتوائي، وهو ما يعني أن الاقتصاد ينمو على نحو يسمح بإيجاد فرص عمل كثيرة للوافدين إلى سوق العمل”، بحسب البيان.

وتناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة، بما في ذلك إيجاد فرص عمل للشباب.

وقال الجارحي “لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.”