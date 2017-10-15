الجيش المصري يعلن مقتل 6 من عناصره و24 متشددًا في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 6 من عناصره و24 إرهابيا، إثر التصدي لمحاولة فاشلة لاستهداف نقاط تأمين في محافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد.

وقال العميد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “في إطار عملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون مساء اليوم في التصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 عنصراً إرهابيًا وإصابة عنصر آخر وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية”.

وأضاف الرفاعي أن العملية “أسفرت عن استشهاد 6 أفراد من القوات، وعملية تمشيط المنطقة لا تزال مستمرة”.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت في وقت سابق لـ” إرم نيوز” عن “تنفيذ مسلحين هجومين استهدفا حاجزين في منطقة كرم القواديس بشمال سيناء أسفرا عن مقتل 5 من عناصر الجيش وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

بدورها قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش”، في بيان متداول عبر حسابات متشددة بموقع “تويتر” إن “مقاتلي التنظيم هاجموا حاجزي كرم القواديس والعجرة في محيط مدينة الشيخ زويد”.