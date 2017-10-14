بالصور.. الكشف عن هوية الشخص الذي هتف ضد قطر بـ”اليونسكو” 

كشف مصدر بوزارة الخارجية المصرية، عن هوية الشخص الذي ظهر في فيديو الهتاف ضد دولة قطر، خلال إجراء الجولة الخامسة من انتخابات رئاسة منظمة “اليونسكو”، لافتاً إلى أن الشخص جنسيته مصرية، لكنه لا يعمل بالسلك الدبلوماسي أو في منصب يخص الدولة المصرية.

وأوضح المصدر لـ إرم نيوز، أن الشخص الذي ظهر بالفيديو يدعى صلاح عبدالحميد، ويعمل مستشاراً للتنمية السياسية بالاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أنه حضر بصفته الشخصية وليس ممثلاً عن مصر في هذا المحفل.

وكانت مصر قد ردت رسمياً على مقطع فيديو نشرته “قناة الجزيرة” القطرية خلال الساعات الماضية، والذي يُظهر أحد الأشخاص وهو يهتف ضد مرشح قطر “حمد الكواري” لصالح مرشحة فرنسا، مؤكدةً أنه الشخص الذي ظهر بالفيديو لا ينتمي للسلك الدبلوماسي المصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن في التضليل، ونشر الأكاذيب، والفيديو الذي تمت إذاعته ليس لدبلوماسي مصري، أو أي عضو في بعثة مصر باليونسكو”.

وكانت قناة “الجزيرة” قد بثت فيديو يُظهر شخصاً يهتف ضد المرشح القطري بانتخابات رئاسة اليونسكو، وقالت إنه يعود لأحد الدبلوماسيين المصريين، فيما علّق مندوب قطر لدى “اليونسكو” علي زينل على الفيديو قائلاً: “قطر لا تقيس سياستها الخارجية بمثل تلك التصرفات الفردية”.

وفازت وزير الثقافة الفرنسية السابقة أودري آزولاي، بمنصب بمدير عام المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” أمس الجمعة، بعد تغلبها في الجولة الخامسة على منافسها القطري “حمد الكواري”، وحصدها 30 صوتاً، مقابل 28 صوتاً للمرشح القطري، فيما خرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من السباق في جولة الإعادة التي عُقدت بين الجولتين الرابعة والخامسة، بينها وبين مرشحة فرنسا لاختيار منافس لمرشح قطر في الجولة الأخيرة.